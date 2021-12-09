Arıklı’dan hükümete: “Diz çöktünüz, teslim oldunuz”

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, hükümeti eleştirdi, ülkedeki akaryakıt krizinin tedarikçi firma ile hükümet arasındaki sıkıntıdan kaynaklandığını belirterek, “Siz ne yaptınız? Diz çöktünüz, teslim oldunuz, sorumluluğu bir önceki bakana atıyorsunuz” dedi.

Akaryakıt fiyatlarının 15 günde bir değil, 5 günde bir belirlemesine ilişkin düzenlemeyi de eleştiren Arıklı, Ekonomi Bakanı Sunat Atun’un Kıb-Tek ile ilgili yaptığı açıklamaların yüzde 90’ının doğru olduğunu söyledi.

Arıklı, Kıb-Tek’in aylık gelirinin 130-175 milyon TL arasında olduğunu, yalnızca aylık yakıt için 175 milyon TL ödeme yapması gerektiğini kaydetti.

“Şimdi Sunat Atun hesap soruyor. İyi de bunu bana sormayacaksınız” diyen Arıklı, “Seçim öncesi zam yapamayız dediniz. Bunu, ortaklarına soracaksın, diğer bakanlara soracaksın” şeklinde konuştu.