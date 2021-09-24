Arıklı'dan çevrecilere: Bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik’te ihalesiz şekilde kullanılmaya devam edilen akaryakıtın test sonuçlarını paylaşan Yeşil Barış Hareketi’ne sert sözler kullandı, bu nedenle “siyasetten soğuduğunu” iddia etti.

Çevrecilere “ruh hastası” diye çıkışan, Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:

Yemin ederim bunlar hasta.

İlla bir şey bulacaklar ya, illa bizi bir şekilde suçlamaya devam edecekler ya. Aramış taramış şartnamede olmayan değerleri de sorarak ortaya bir rapor çıkarmışlar.

"AHA RAPOR. YAKITINIZ KİRLİ" diyorlar.

Yahu komik adamlar, bir şartnameye baksanıza şimdi veya geçmişte akaryakıtta hangi değerler aranıyor. Geçmişte ve şimdi aranmayan bu değerler, kimi niye ilgilendirsin. Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu.

“Teknecik’te kullanılan yakıt hâlâ kirlidir”

Yarkıner: “Makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıt ayni değil”