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Arıklı “Yörük Festivali” için Antalya’ya gidiyor

Arıklı “Yörük Festivali” için Antalya’ya gidiyor

Arıklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Büyük Yörük Festivali’ne katılmak için bugün Antalya’ya gidiyor.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Büyük Yörük Festivali’ne katılmak için bugün Antalya’ya gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Yörük Festivali, Türk dünyasındaki Yörükleri bir araya getirmeyi ve Yörük Kültürü’nü yaşatmayı amaçlıyor.

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