Arıklı “Yörük Festivali” için Antalya’ya gidiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Büyük Yörük Festivali’ne katılmak için bugün Antalya’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Yörük Festivali, Türk dünyasındaki Yörükleri bir araya getirmeyi ve Yörük Kültürü’nü yaşatmayı amaçlıyor.