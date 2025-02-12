Arıklı: “Yol aydınlatma ve temizliğini belediyelerle devretmek istiyoruz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolların aydınlatılması ve temizliğiyle ilgili yetkileri belediyelere devretmek istediklerini söyledi.

Arıklı, Ercan Havalimanı ile Değirmenlik-Çatalköy Yolu (Girne dağ yolu) çemberi arasındaki bölümün, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile yapılan iş birliği sayesinde örnek bir güzergah olarak hazırlandığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, bugün Değirmenlik Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Ali Karavezirler ile yapılan iş birliği ve projenin ilerleyişi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Arıklı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile yapılan anlaşma sonucunda, Ercan Havalimanı ile Değirmenlik-Çatalköy Yolu (Girne dağ yolu) çemberi arasındaki bölümü üzerinde bulunan aydınlatma sistemlerinin idamesi ve yol-refüj temizliği ile çevre düzenlemesinin tamamen Belediye'ye devredildiği belirtti.

Reklam izni karşılığı aydınlatma ve temizlik belediyeye verildi

Bu işlerin karşılığında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'ne yol boyunca yer alan aydınlatma direklerinin üzerine, Bakanlığın uygun göreceği şekilde reklam alması izni verildiğini aktaran Arıklı, “Aynı anlaşmayı diğer belediyeler ile de yaparak bu uygulamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneline yaymayı düşünüyoruz çünkü Karayolları Dairesi'nin bütçesi, yolların ve refüjlerin temizlenmesine yetmiyor. Aydınlatma problemi devam eden bir problem. Biz elektrik direklerine reklam alma izni vermek sureti ile hem belediyelere gelir sağlama hem de yollarımızın aydınlık ve temiz olmasına imkan sağlamak istiyoruz” dedi.

Arıklı, “Karayollarının etrafındaki reklam panoları dahil her türlü reklam izin ve harçları belediyelere ait. Biz bunu direklere de sürücülerin dikkatini dağıtmayacak ve hız limitinin düşük olduğu bölgelerde uygulanmak kaydı ile vermek istiyoruz” diye konuştu.

Arıklı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin çok iyi bir iş çıkardığını belirtirken, Başkan Ali Karavezirler ile belediye çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. (tak)