Arıklı: “Üye sayımız 11 bine ulaştı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, üye sayılarının 11 bine ulaştığını ve seçime en hazır parti olduklarını iddia etti.

YDP Basın Bürosu açıklamasına göre, Girne’de partisine 115 yeni katılım nedeniyle düzenlenen törende konuşan Arıklı, “ YDP sekiz cephede birden savaşıyor. Tek Milletvekili ve tek bakanlığız ama bu savaştan rakiplerimizi ve düşmanlarımızı ezerek çıkacağız” dedi.