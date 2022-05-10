Arıklı: “Üstel, PM’den yetkiyi alabilirse hemen yarın akşam görüşebileceğimizi söyledi”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet kurma çalışmaları kapsamında UBP Milletvekili Ünal Üstel ile UBP’nin yarınki Parti Meclisi’nden onay alması durumunda hemen görüşebileceklerini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “Ünal Üstel’i arayıp tebrik ettik, PM’den yetkiyi alabilirse hemen yarın akşam görüşebileceğimizi söyledi” dedi.

Arıklı “UBP’nin iç dinamikleri çalışıyor, Üstel, yarınki PM yetkisi doğrultusunda bizi ziyaret edecek. Toplantı erken biterse yarın bile hemen görüşebiliriz. Ünal bey planlarımızı biliyor, oturup konuşacağız. Yeni bir hükümet pazarlığı peşinde olmayız.” yorumunu yaptı.

“Bu da demokratik bir tavırdır”

Sine-i millet değerlendirmesi yapan Arıklı, “Bu da demokratik bir tavırdır. Uygun gördükleri tavrı almaları normaldir. Meclis’te HP ve CTP’nin muhalefetine ihtiyaç var. Keşke iktidarda olsalardı da bu zorlu süreci hep birlikte aşabilseydik ama mümkün değil” dedi.