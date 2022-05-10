Arıklı: UBP’nin sıkıntılarını kendi içlerinde çözeceğine inanıyorum

Cumhuriyet Meclisi’nde 24 vekille temsil edilen Ulusal Birlik Partisi, CTP ve HP’nin hükümette yar almayacakları üzerine, gözler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Üstel’in DP ve YDP ile yapacağı görüşmelere çevrildi.

Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanları, Faiz Sucuoğlu hükümetinin bitmesine neden olan 100 günlük deklarasyon konusunda ısrarlı olacaklarını açıkladılar.

’18.Saat’ programına değerlendirmelerde bulunan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP’nin Parti Meclisi’ni beklemeden hükümet kurma görevi vermesine yönelik muhalefetin eleştiri yaptığını belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın kararı takdiridir” dedi.

Arıklı, “Cumhurbaşkanı anayasal hakkını kullanarak hükümet kurma görev sayın Üstel’e vermiştir. Cumhurbaşkanını bu yönde suçlamak yanlıştır CTP Genel başkanı Erhürman’ın bu yöndeki açıklamaları üzücüdür manidardır. Siyasetin geldiği nokta açısından da doğru bulmuyorum.” dedi.

Sıkıntıların hat safhada olduğunu bu açıdan Cumhurbaşkanı’na bu süreci uzatmaması yönünde çağrıda bulunduklarını hatırlatan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da kendini mecbur hissederek bir görevlendirme yaptığını bu saatten sonra bazı tartışmalara sebep vermenin abest ve iştigal olduğunu söyledi.

Arıklı, “Cumhurbaşkanına şart koşamazsınız anayasal yetki ortadayken bunu şartla sınırlandırmak anayasaya aykırıdır.” dedi.

Erhan Arıklı UBP’nin büyük bir parti olduğunu ve yaşanan sıkıntıları kendi içlerinde çözeceğine inandığını belirterek dışarıdan müdahil olmak kimsenin haddi değildir” dedi.

Arıklı, Üstel’le telefon görüşmesi yaptıklarını hayırlısı olsun diyerek başarılar dilediğini de söyledi.

Üstel’in ise gerekli desteği aldıktan sonra temaslara başlayacağını kendisine ilettiğini kaydeden Arıklı Sucuoğlu’nun da Üstel’e gerekli desteği vereceğini düşündüğünü belirtti.