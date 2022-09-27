Arıklı: “Tuzu kurular bu projeye karşı çıkıyor… Birçoğunun evine birkaç maaş giriyor”

Külliye karşıtı eylem devam ettiği sırada sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ‘Çarşı her şeye karşı’ diyerek devletin oradan milyonlarca lira kazanacağını, çok sayıda işçinin de evine ekmek götüreceğini savundu.

Arıklı, “Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, birçoğunun evine bir kaç maaş giriyordur” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Bu projenin maliyeti; 2 milyar 820 milyon lira.

Yaptığımız anlaşmaya göre; bu projeyi tamamen yerli firmalar taşere edecek. Bakanlıkta yaptığımız bir toplantıda bu paranın en az 2 milyar 200 milyon lirasının iç piyasaya akacağını hesapladık.

Düşünün orada yüzlerce işçi çalışacak, evine ekmek götürecek.

Devlet sadece KDV den milyonlarca lira para kazanacak.

Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, birçoğunun evine bir kaç maaş giriyordur.

Sözüm bu kadar...”