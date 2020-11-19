Arıklı: “Saner görevi iade etsin”
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ersan Saner’in görevi iade etmesi gerektiğini söyledi.
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UBP ile “azınlık hükümeti” çalışmalarına katılan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ersan Saner’in görevi iade etmesi gerektiğini söyledi.
Hükümet kurma çalışmalarından bir sonuç çıkmadığına dikkati çeken Arıklı’nın paylaşımı şöyle:
“Maalesef hükümet kurma çalışmalarında bir sonuca varılamadı. Varılacak gibi de görünmüyor. Bence Sayın Ersan Saner, daha fazla uzatmadan görevi iade etmeli.”
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Etiketler : hükümet, YDP, Erhan Arıklı
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