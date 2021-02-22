Arıklı: “Perinçek beni aradı, aşı konusunda yardım edebileceğini söyledi”

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkeye aşı getirilmesi konusunda Türkiye’deki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştüğünü belirterek, yaptıkları görüşmenin detaylarını Kanal SİM’de anlattı.

Erhan Arıklı Kanal SİM’de canlı yayına telefonla bağlanarak, “İŞAD’tan arkadaşlar bana geldi ve Çin’den Türkiye’deki özel şirketler aracılığı ile aşı getirilebileceğini ifade ettiler. Beni de temasa geçirdiler. Sonrasında Doğu Perinçek beni aradı ve aşı konusunda yardımcı olabileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.