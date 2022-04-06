Arıklı: “Önce reform yapılmalı, sonra seçime gidilmeli”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, belediye reformunun kaçınılmaz olduğunu söyledi, yapılacak en doğru işin önce reformu gerçekleştirmek ve sonrasında seçime gidilmesi olduğunu vurguladı.

Arıklı, belli kriterler çerçevesinde başlatılan çalışmanın taviz vermeksizin sürdüğünü söyledi.

Arıklı, “sayıya takılıp kalmamak lazım. Belediyelerde reforma ihtiyaç var ve muhalefet dahil kimse buna karşı çıkmıyor. Muhalefet sadece ‘çok aceleye geldi, seçimleri yapalım sonra reform olsun’ diyor. Bu bir dört yıl daha kaybedeceğiz demektir” dedi. 20 belediyenin maaş ödemek için Haziran’a kadarki avans haklarını kullanmış olduklarına işaret eden Arıklı, “bu belediyelerin hiçbirisi Aralık ayını göremez” vurgusu yaptı.

Hemen her hükümetin belediyeler reformu için çalışma yaptığını anımsatarak, her defasında seçim bahane edilerek sonuca gidilmediğini savunan Arıklı, “Ülkemizi seviyorsak, halkımızı seviyorsak yerel yönetimler reformunu yapmalıyız” dedi.

Arıklı, reformun içeriği yerine sadece belediyeler sayısının konuşulmasının yanlış bir tutum olduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı, yapılacak düzenlemede gerçek anlamda reform sayılacak birçok madde bulunduğuna işaret ederek, belediye başkan ve encümeninin yaptıkları her işin sorumluluğunu yükleneceğini ve gerektiğinde hesap sorulacağını söyledi.

“Reform hükümetiysek KIB-TEK’te reforma başlamalıyız”

Hakkında bakan olduğu dönemle ilgili KIB-TEK’e yönelik Sayıştay raporu da bulunan Arıklı, “Reform hükümetiysek KIB-TEK’te reforma başlamalıyız” dedi, elektrikte üretimin özelleştirilmesi gerektiğini savundu, “Kurumun acilen ameliyat masasına yatırılması lazım” yorumunu yaptı.

Arıklı, bu yönde atacağı adımlarda Maliye Bakanı Atun’a gereken her desteği vereceklerini vurguladı.

BRT’de katıldığı ManşetArtı programında gündemi değerlendiren Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun elektrik tarifelerinde yaptığı indirime de değindi.

Arıklı, son zamların ardından gelen yüksek faturalara vatandaşın gösterdiği tepkiyi göze alarak bu yönde bir karar ürettiklerini söyledi.

Fiyat artışlarının Maliye’ye yaradığı ve hazineye gittiği yönünde yanlış bir düşünce olduğunu ifade eden Arıklı, yapılan zamların ekstra bir gelir olmadığını, sadece maliyet artışlarını karşıladığını kaydetti.