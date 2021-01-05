Arıklı: “Onay verseydik, fireci UBP’li vekiller bizi suçlayacaktı”

YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dünkü oylamada hükümet ortağı UBP’nin Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği isim olan Resmiye Canaltay’a DP ve 2 bağımsız milletvekili ile onay vermediklerini açıkladı, “YDP, DP ve 2 bağımsız vekil, yani toplamda 7 milletvekili olumlu oy verseydi, fireci vekiller bizi suçlayarak kendilerinin blok oy kullandıklarını iddia edeceklerdi. Bizde kendimizi aklayamayacaktık” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “UBP’de seçimin yapılacağı anda, ciddi kırılma olduğunu fark ettik. Bunu açığa çıkarmak için ilk turda farklı bir oy kullanma yönünde karar aldık. Nitekim düşündüğümüz gibi oldu” diyerek, “İlk turda UBP’de ciddi şekilde fire olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Buna rağmen, Perşembe günkü seçimde hükümet protokolüne uygun hareket edeceklerini de açıklayan Arıklı, hangi adayı çıkarırsa çıkarsın, UBP adayına destek vereceklerini aktardı.

Bu süreçte, Meclis Başkanlığı seçimine yönelik kendilerini yanıltan iki şey olduğundan bahseden Arıklı, “Bizi yanıltan iki şey oldu. Birincisi, 26 vekilin ret oyu vereceğini beklemiyorduk. Fireci vekillerin ret değil, geçersiz oy vereceklerini düşünüyorduk. Ret verdiklerini üzülerek gördük.

Aynı zamanda, ikinci turun Perşembe yapılacağı karar alındı. Bunu bize önceden söylemediler.”

Seçimin ardından Başbakan Ersan Saner ile görüştüklerini de dile getiren Arıklı sözlerini şöyle tamamladı: “Başbakanla görüştüm. Durumu izahat ettim. Sitemi, keşke önceden bu yönde davranacağınızı söyleseydiniz dedi. Ben de kendisine çok ani oluştuğunu söyledim. Sıkıntı yok, Perşembe günü sorun çözülür."