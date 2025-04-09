Arıklı, öğretmen sendikalarına “cevap verme” gerekçesiyle eylem düzenledi

Serap ŞAHİN

Hükümetin küçük ortaklarından YDP Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı; Elçiliğe siyah çelenk bırakan öğretmen sendikalarına “cevap verme” gerekçesiyle eylem düzenledi.

Saat 17:30’da Kuğulu Park’ta buluşan bir grup ellerinde “Love Ayşe” , “Go home değil welcome” yazılı pankartlarla birlikte davul ve zurnalar eşliğinde Elçiliğe yürüdü.

Arıklı, “YDP bu zihniyete karşı asıl mesajını, 26 Nisan Cumartesi günü Girne Kapısı’nda düzenleyeceği mitingde verecek” dedi, 26 Nisan’da ‘Anavatana ve bayrağa saygı mitingi’ düzenleyeceklerini duyurdu.

Arıklı: Bu eylemimiz sembolik, asıl gücümüzü on binlerin katılacağı eylemde göstereceğiz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, eylemde yaptığı konuşmada,“1,5 aydan beri suni bir krizle karşı karşıyayız. Başörtüsü krizini bilerek ve isteyerek oluşturan kesimlere cevap vermek için buradayız” dedi.

Arıklı, “İlgili sendika elçiliğe ‘go home’ diyecek, yanındaki koro ‘evine dön Ayşe’ diyecek. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Gerçek gücü asıl eylemde göstereceklerini dile getiren Arıklı, “Bu eylemimiz tamamen sembolik. Asıl eylemi 26 Nisan’da yapacağız ve on binlerin katılacağı eylemde gücümüzü göstereceğiz. Hiç kimse Anavatan Türkiye ile hesaplaşamaz” diye konuştu.

Arıklı, “Dünkü eylemde bir tane bile Atatürk fotoğrafı var mıydı?” dedi, “Bizler 1975’ten sonra gelenler bu toprakları vatan bildik” diye konuştu.

14 yaşındaki başörtülü iki öğrencinin okula alınmamasına da değinen Arıklı, “14 yaşındaki iki çocuğu tehlike olarak gören ve okula sokmak istemeyen bir zihniyet var. Bizim için başörtüsü konusu kapanmıştır, daha fazla kaşımayın” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “YDP bu ülkenin çimentosudur” dedi. Arıklı, bugün Bekirpaşa Lisesi’nde yaşananlara işaret ederek “ İlgili öğretmenlerle ilgili gerekenler yapılmalı” diye konuştu.