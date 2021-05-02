Arıklı: “Ne istediysek aldık”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve “Ne istediysek aldık” dedi.

Arıklı yazılı açıklamasında, Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.

TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile KKTC ve Türkiye arasında Ekonomik Entegrasyonu konuştuklarını kaydeden Arıklı, 3 Haziran’da Lefkoşa’da iki ülke arasında Ortak Konsey toplanacağını, yıllar önce imzalanan Kıyı Ticaret Anlaşmasını güncelleyeceklerini, önemli kararlar alacaklarını belirtti.

“Elektriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz”

TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile de önemli bir protokol imzaladıklarını ifade eden Arıklı, “50 Megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz. Elektiriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz. Kurum yıllardan beri pahalı ve gereksiz mal alımları ile adeta soyulmuş. 3 kuruşluk malı adrese teslim ihalelerle 20 kuruşa satmışlar. Bedelini de yüksek faturalarla bu halka ödetmişler. Biz bu vurguna dur dedik. Mesela 38.8 dolara ihale edilen Akaryakıt taşıma ihalesini, 28 doların altına, 128 Avroya ihale edilen elektronik sayaç ihalesini 65-70 avronun altına indirmeye çalışıyoruz. Bu gibi tasarrufları yaparsak elektiriğe zam yapmaya gerek kalmayacak” diye konuştu.