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Arıklı: “Ne istediysek aldık”

Arıklı: “Ne istediysek aldık”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve “Ne istediysek aldık” dedi.

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve “Ne istediysek aldık” dedi.
Arıklı yazılı açıklamasında,  Ankara'da TC Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile  ayrı ayrı  görüştüğünü kaydetti.
TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile KKTC ve Türkiye arasında Ekonomik Entegrasyonu konuştuklarını kaydeden Arıklı,  3 Haziran’da  Lefkoşa’da iki ülke arasında Ortak Konsey toplanacağını, yıllar  önce imzalanan Kıyı Ticaret Anlaşmasını güncelleyeceklerini, önemli kararlar alacaklarını  belirtti.

“Elektriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz”
TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile de önemli bir protokol imzaladıklarını ifade eden Arıklı, “50 Megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz. Elektiriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz. Kurum yıllardan beri pahalı ve gereksiz mal alımları ile adeta soyulmuş. 3 kuruşluk malı  adrese teslim ihalelerle 20  kuruşa satmışlar. Bedelini de yüksek faturalarla bu halka  ödetmişler. Biz bu vurguna dur dedik. Mesela 38.8 dolara  ihale edilen Akaryakıt taşıma ihalesini, 28 doların  altına, 128 Avroya ihale edilen elektronik sayaç ihalesini 65-70 avronun altına indirmeye çalışıyoruz. Bu gibi tasarrufları yaparsak elektiriğe zam yapmaya gerek kalmayacak” diye konuştu.

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