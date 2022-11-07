Arıklı: Navlun gideri ek protokolde var / Erhürman: Hani yakıt sıfır navlunla gelecekti?

Meclis’te TPIC ile imzalanacak sözleşme gündeme geldi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TPIC’in Türkiye Enerji Bakanlığı’na bağlı BOTAŞ’ın alt kuruluşu olduğunu savundu.

Arıklı, TC’den gelecek 2.5 milyar TL ek protokolün 600 milyon TL’sinin KIB-TEK, 200 milyon TL’sinin navlun gideri, 100 milyon TL’sinin ise santrallerle ilgili olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bunun üzerine yerinden söz aldı, “TPIC ile imzalanacak sözleşmede navlun yoktur diye konuşuyorsunuz, navlun orada. Türkiye üstleniyor başka bir şey, bu başka bir şey…” dedi.

Arıklı ise “Bunu bütçesinde göstermek zorunda” cevabını verdi. Arıklı, “Ben navlunu TPIC’e yükleyememiştim. Ünal Üstel, 200 milyon TL olan navlunu TPIC’e yüklüyor. Bu rakamı Kıb-Tek’in ödemesi gerekiyordu. Bırakın artık ihale şu mu…” değerlendirmesinde bulundu.

“Binbir türlü oyunlar ile uğraşıyoruz” diyen Arıklı, “TC Enerji Bakanlığı bu parayı üstleniyor. Ne istiyorsunuz? Anlamsız bir tartışma. Hem zor durumda olan bir kurumdan bahsediyorsunuz. Hem 200 milyon TL’yi ben ödeyeceğim diyene tepki gösteriyorsunuz” şeklinde konuştu.