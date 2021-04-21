Arıklı: Muhalefet dayatma yapıyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim tarihinin hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi, muhalefetin tarih konusunda ‘dayatma’ yaptığını savundu.

“Hükümet seçim tarihini belirlemekte kararlı, muhalefet ayak sürümekte diretiyor” diyen Arıklı, Meclis’in yarın toplanacağını, gerekli adımın atılacağını kaydetti.

BRT’de Manşet+ programına konuşan Arıklı’nın açıklamaları özetle şöyle: Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra erken seçim yapılmasını söyledik. Biz seçimden kaçmıyoruz. Hükümeti kurduk, iyi veya kötü idame ettirmeye çalışıyoruz. İşler bu kadar girmişken acil seçim istiyorlar. Bu kadar acil seçim istiyorsanız, neden hükümeti kurmadınız? Erken seçim tarih belirleme konusunda dayatma yapıyorsunuz. Seçim tarihini hükümet belirler.

Hükümet seçim tarihini belirlemekte kararlı, muhalefet ayak sürümekte diretiyor. Yarın Meclis toplanacak, gerekli adım atılacak.

Ad-Hoc Komite kararı Meclis’e gelmeyecek mi? Meclis’te bu görüşülmeyecek mi? Gücünüz varsa orada değiştirirsiniz. Bir bardak suda fırtına koparmak…Topu taca atıp, hükümeti baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Hükümet, gereğini yapar. Biz uzlaşmadan yanayız, komiteyi o yüzden kuruyoruz. Bugün yarın Meclis’e seçim tarihini sunarız, gerekli çoğunluğumuz var çıkartırız.