"İlk uçuş 16 Nisan’da”

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Hava Yolu’nun uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Kıbrıs Hava Yolu’nun 16 Nisan’da ise ilk uçuşunu yapacağını duyuran Arıklı, “Hoş geldin Kıbrıs Hava Yolları (FLY KHY), Arkası gelecek inşallah” dedi.

Arıklı, bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşım şöyle:

“HOŞ GELDİN KIBRIS HAVA YOLLARI (FLY KHY)

13 Martta Ercan Havaalanında lansmanını, 16 Nisanda ise ilk uçuşunu yapacak olan Kıbrıs Hava Yolları (Fly KHY) halkımıza hayırlı olsun…

Arkası gelecek inşallah…”