Arıklı: “İhale şartnamesi değişecek, Kıb-Tek’in tek kurtuluşu bu…”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KIB-TEK’e alınacak yakıtlarla ilgili ‘temin ve taşıma’ ihalesinin değişeceğini duyurdu. Artık ihalelerin Teknecik teslim fiyatı üzerinden yapılacağını söyleyen Arıklı, “böylece kurum spot piyasada çok daha ucuza temin edebileceği akaryakıta, Uluslararası borsa fiyatı üzerinden ödeme yapmaktan kurtulacak” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili Başbakan Saner’e teşekkür de eden Arıklı, KIB-TEK için tek kurtuluş yolunun bu değişiklik olduğunu savundu.

Arıklı’nın açıklamasının tam metni şöyle:

“İHALE ŞARTNAMESİ DEĞİŞECEK...

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Başbakanın talimatı ile bundan sonraki süreçte Kıb-Tek' te yapılacak akaryakıt temin ve taşıma ihalesi değişecek. Bundan sonraki ihaleler belirlenen spect değerlere sahip Fuil Oil, (CIF) Teknecik teslim fiyatı üzerinden yapılacak.

Ayrıca Kuruma ihtiyacı olan yakıtı, MİK üzerinden spot piyasadan da temin imkanı yaratılacak.

Böylece Kurum, spot piyasada çok daha ucuza temin edebileceği akaryakıta, Uluslararası borsa fiyatı üzerinden ödeme yapmaktan kurtulacak.

Başka bir deyişle spot piyasadan tonuna 250-300$ ödeyebileceği yakıta 460$ ödemeyecek. Kurumun ayda ortalama 24.000 ton yakıt yaktığını düşündüğümüzde kısa bir süre sonra Kurumun düzlüğe çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Sayın Başbakana gösterdiği bu inisiyatif için teşekkür ederiz. Çünkü KIB-TEK bizimdir. Ve Kıb Tek'in tek kurtuluş yolu budur”.