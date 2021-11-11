YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, 2.5 aylık seçim hükümetinin 4-5 yıl görevde kalacak bir hükümet gibi program hazırladığını söyledi.

Arıklı, “Bunun olmayacağını herkes biliyor” dedi.

10 aylık hükümet döneminde Türkiye ile mali işbirliği protokolü imzalandığını, bu kapsamında da Türkiye’den koşullu olarak 3 milyar TL üzerinde yardım yapılacağını belirten Arıklı,

“Bu görevleri, yapmamız gereken fiiliyatları yapamadığımız için para akışı sağlanamadı” şeklinde konuştu.

Arıklı, “Hayatı ucuzlatacağım dedim, yapamadım. Bunun için iki üç enstrüman var. Yapamadım” dedi.