Arıklı: “Hava ulaşımında rekabet ortamı oluşturulmaması halinde yılbaşında bilet fiyatları 20 bin TL olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketinin kurulmasının şart olduğunu ve bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Aksi halde sektörde rekabet ortamının oluşturulamaması halinde yılbaşında bilet fiyatlarının 20 bin TL olacağını” kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Arıklı, Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” programına katılarak, soruları yanıtladı.

Arıklı, Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuş yapılması için bir Rus şirketinin başvuru yaptığını, Rusya hükümetinden onay çıkması ve talep olması durumunda da uçuşların başlayacağını belirtti.

Erhan Arıklı, geçmişte Azerbaycan’dan Ercan’a yapılan doğrudan uçuşun arkasının gelmemesinin nedenin talep olmaması ve uçakların dolmaması olduğunu kaydetti.