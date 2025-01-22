Arıklı, Hakan Fidan ile görüşmesinin detaylarını açıkladı

Bir süredir hükümetten çekileceği konuşulan ve Ankara’ya ‘sürpriz’ bir ziyaret gerçekleştiren, koalisyonun küçük ortağı; YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını, Kanal SİM ve YENİDÜZEN’de yayınlanan ‘Haber Toplantısı’ programının, sosyal medyadaki ‘yorumlar’ kısmında açıkladı.

Gazeteciler Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın hazırlayıp sunduğu programa, ‘yorumlar’ kısmından katılan Arıklı, Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruya; “Geziyoruz. Ciddi bir şey yok. Hakan Fidan Bey ile Türk Cumhuriyetleri konusunu konuştuk. Benim o bölgelerde ciddi bilgi ve tecrübem var” yanıtını verdi.

Arıklı, YDP Parti Meclisi’nin önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleşecek toplantısında, hükümetten çekilme kararı alması durumunda atacağı adımın sorulması üzerine, “Ertuğrul, beni sıkıştırmayın. Cumartesi günü Parti Meclisinin vereceği karar öncesi Cuma günü MYK toplanacak” yanıtını verdi.

YDP’nin, Cumartesi günkü Parti Meclisi toplantısında, hükümetten çekilme ya da hükümette kalma konusunda nihai kararını vermesi bekleniyor…