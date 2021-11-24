Arıklı: Eski sistemle seçime gidilecek

Mahkemeler Bütçesinde söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, “dostum kardeşim ağabeyim” diye hitap ettiği Serdar Denktaş ile anılarını anlattı, acı tatlı 12 yıl birlikte çalıştıklarını, dağ gibi arkasında durduğunu ve Azerbaycan’a doğrudan uçuşlar başlattıklarını anlattı, hakkını helal etti, mutlu sağlıklı bir ömür diledi.

Arıklı, “ucube” olarak nitelediği seçim sisteminin değişmesi için yaptığı girişimleri anlattı, ancak karma oyun ısrarla kaldırılamadığını ve eski sistemle seçime gidileceğini söyledi. Oy birliği şartını kabul etmenin hata olduğunu ifade eden Arıklı, seçim sisteminin yeni dönemde değişmesini temenni etti.