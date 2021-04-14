Arıklı: Erken seçim tarihi için Hükümet ortakları olarak bir ayara geleceğiz

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Hükümet ortaklarının bugün ‘erken seçim tarihi’ gündemiyle toplanacağını açıkladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan edinilen bilgiye göre bugün saat 11.00’de Başbakanlık’ta, Ersan Saner Başkanlığı’nda yapılacak olan görüşmeye DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da katılacak.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yapılması gereken 'ara seçim' için yasal sürenin sona ermesine sayılı günler kala, bir milletvekili için ara seçime gidilmemesi için Hükümet'in 'erken seçim tarihi' için adım atması bekleniyor.