Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke’nin sorunlarından söz etti, yarım asırdır çevreye zarar vermeye devam eden CMC atıklarını gündeme getirdi. Şahiner’in açıklamaları üzerine kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “CMC konusunda birkaç hafta içinde somut bir gelişme olacak… Oradaki atıkları bertaraf edecek ve içindeki cevheri ortaya çıkarıp, yerel ve merkezi hükümetle paylaşacak şirketler arıyoruz” dedi.

Şahiner: “Zehir yığını yarım asırdır Lefke’de bekliyor”

CMC madeninden geriye kalan “zehir yığınının” yarım asırdır Lefke’de beklediğini ifade ederek, “Bu sadece Lefke’nin sorunu değildir. Burada yetişen besinler tüm ülkede tüketiliyor. Doğu Akdeniz’i kirletiyor” dedi.

“Maliyetine bakılmaksızın atıklar bertaraf edilmeli”

Şahiner, CMC’den geri kalan atığın, maliyetine bakılmaksızın bertaraf edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bir kaynak bulunmalı. Belki de uluslar arası bir hukuk mücadelesine girilmeli” ifadelerini kullandı.

Arıklı: “CMC konusunda birkaç hafta içinde somut bir gelişme olacak”

Şahiner’in açıklamaları üzerine kürsüye çıkan Üst’El Hükümeti’nin küçük ortağı YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “CMC en fazla kanayan yaralarımızdan biri. Hükümet, bu konuyu ciddiyetle ele alıyor. Bir iki hafta içerisinde somut bir gelişme olacak” dedi.

“Oradaki atığı bertaraf edecek, cevheri ortaya çıkarıp yerel ve merkezi hükümetle paylaşacak şirketler arıyoruz”

Arıklı, “Oradaki atıkları bertaraf edecek ve içindeki cevheri ortaya çıkarıp, yerel ve merkezi hükümetle paylaşacak şirketler arıyoruz” diyerek, “Bir iki hafta içerisinde bu süreç neticelendirilebilir” şeklinde konuştu.

“Gelin şeffaf bir şekilde bir şirket bulalım”

“Biz bunları söyleyince, birileri hemen tebessüm ediyor, ‘yine peşkeş çekiliyor’ iddiasında bulunuyor” diyen Arıklı, “Bu gibi iddialar yüzünden yıllardır o atıklar orada bekliyor. Gelin “şeffaf bir şekilde bir şirket bulalım, bu atıkları bertaraf edelim” şeklinde konuştu.

“Atıklar konusunda el birliğiyle ciddi adımlar atmak zorundayız” diyen Arıklı, “Bırakın bu konuda adım atalım, önümüze set çekmeyin” ifadelerini kullandı.