Arıklı: “Bu işi bu akşam bitirmeye çalışacağız”

Hükümet kurma çalışmalarına devam eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, YDP’yi ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Saner ve Arıklı kısa bir açıklama yaptı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Saner başkanlığında Ulusal Birlik Partisi tarafından ikinci kez ziyaret edildiklerini söyledi. İki tarafında hassasiyetlerini ortaya koyduğunu ifade eden Arıklı, “Henüz belirlenmemiş birkaç konu var, ilerleyen saatlerde onlarda çözülürse, bu işi bu akşam bitirmeye çalışacağız, aksi takdirde süreç uzar” dedi.

Saner: “Şartlarımızı son noktasına kadar zorluyoruz”

Görüşmemin arından DP heyeti ile de buluşacak olan Saner “Üç partinin bir araya gelme ihtimali var” açıklamasında bulundu, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetine dair deneme çalışması olduğunu ima etti.

Saner,” 1haftadır tüm siyasilerle görüştük, hassasiyetlerini göz önünde bulundurduk. Ülkemizin ekonomik şartları da göz önünde bulundurulduğunda en erken zamanda hükümet oluşması için tüm şartları zorluyoruz. Sayın Arıklı, bir iki noktada hassasiyet olduğunu ifade etti, heyetler olarak bir iki saat mola veriyoruz ve ilerleyen saatlerde bir açıklama yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.