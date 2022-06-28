Arıklı: “Birileri her gün Türkiye’ye hakaret edecek, Türkiye buna eyvallah mı diyecek?”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı KKTC Vatandaşları’nın Türkiye’ye alınmamasının uzun bir süredir gündemi meşgul ettiğini, her ülkenin kendi güvenlik gerekçeleri ile bazı kişileri ülkeye almama hakkının olduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesini de okuyan Arıklı, Türkiye’nin bu uygulamasının ‘keyfi’ bulunmasını ve KKTC Yetkilileri’ne yüklenilmesini eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti böyle bir uygulama yaptı diye buradaki Hükümet’e serzenişte bulunmanın bize düşmediğini söyleyen Arıklı, “Türkiye kendi kararını kendi verir. Birileri her gün Türkiye’ye hakaret edecek, Türkiye buna eyvallah diyecek… Böyle bir şey olabilir mi? Bunları yapanlar bunu da bilecek. Hiçbir devlet kendisi için böyle ifadeler kullanan kişileri uzun süre mazur göremez” dedi.

İlgili kişilerin mahkemeye başvurarak kendi haklarını savunabileceklerini söyleyen Arıklı, “Bizim Türkiye’ye niye bu kişileri almıyorsun deme hakkımız yok. Bizim de deport ettiğimiz binlerce kişi var” şeklinde konuştu.