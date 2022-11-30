Arıklı: “Bir yanda ABD destekli muhalefet, bir yanda Türkiye desteli Hükümet”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), düzenlediği etkinlikle yerel seçimlerde destekleyeceği adayları tanıttı.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “yerel seçimlerin genel seçim havasına büründüğünü” iddia etti, muhalefetin “AB ve ABD destekli, Üst’El Hükümeti’nin ise Türkiye destekli olduğunu” söyledi.

Arıklı, muhalefet partilerinin seçimlerde ciddi bir güç elde etmesi halinde Türkiye ile birlikte hazırlanan Kıbrıs politikasının sekteye uğrayacağını, hem cumhurbaşkanlığı hem de hükümetin meşrutiyetinin tartışmaya açılacağını ifade etti.

Arıklı, “Bu hükümet 2027 yılına kadar devam edecek bir hükümet. Bu süre içerisinde başka seçim yok. Bu yerel seçimlerden sonra başka seçim olmayacak” iddiasını da ortaya attı.