Arıklı ‘atama şartıyla’ Bakanlar Kurulu’nda

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ‘atamalar yapılmadan’ Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmama şartı koştu, YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda şu anda olduğunu ifade ederek, “Atamalar yapılmaya başlandı. Önemli bazı kurumların atamaları yapılıyor” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer’in, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın Bakanlar Kurulu toplantılarına atamalar yapıldıktan sonra katılacağı yönünde açıklama yaptığı ifade edildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Erhan Arıklı, bu tepkiyi doğrulayarak, Bakanlar Kurulu’nda olduğu bilgisini verdi, “Atamalar yapılmaya başlandı. Önemli bazı kurumların atamaları yapılıyor.” ifadelerini kullandı.