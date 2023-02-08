Arıklı: “Adana’ya uçuş olabilir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yarım saat içerisinde netleşmesi muhtemel bir sefer ile Adana’ya uçuş gerçekleşebileceğini belirtti. Arıklı, bu sayede Adana’da olan vatandaşların ise aynı uçakla geri ülkeye gelebileceğini kaydetti.

Bugüne dek 3 bin civarı kişinin gidiş-gelişine imkan sağlandığını anlatan Arıklı, “İnşallah sıkıntı olmadan Adana uçağımız da gerçekleşir. Yarın ise Adıyaman’a uçak kaldırabiliriz. Takviye güç ve dönüşüm için bu ihtiyaç” dedi.