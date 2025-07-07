2015 yılında uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan ve henüz 17 yaşında hayatını kaybeden Arda Erkan, ölümünün 10’uncu yılında unutulmadı. Erkan’ın ailesi, oğullarını kaybettikleri karanlık geceyi hatırlatarak, “Unutmadık, unutturmayacağız. Susmadık ve susmayacağız” mesajını verdi.

Yazılı açıklamada, Arda’nın kaybının üzerinden geçen 10 yıl boyunca hissettikleri acının dinmediği, adalet duygusunun ise hâlâ yerini bulmadığı vurgulandı. “Zaman aktı, yıllar döndü ama bizim yüreğimizde o gün hiç bitmedi” ifadeleriyle başlayan açıklamada, 7 Temmuz 2015’in “bir çocuğun hayattan koparıldığı gün” olarak hafızalara kazındığı belirtildi.

Arda Erkan’ın adının, hayat dolu bir çocuk olarak anıldığı mesajda, “Onu hayattan koparanlar belki unuttuğunu sanıyor ama biz her sabah o günün acısıyla uyanıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız” denildi.

Aile, sadece bir yas tutmadıklarının da altını çizdi:

“Bu bir mücadele ilanıdır. Arda’nın adı unutulmasın diye, başka çocuklar da unutulmasın diye, adalet yerini bulsun diye…”

Açıklamanın sonunda bir kez daha kararlılık vurgusu yapıldı:

“Arda’yı unutmadık. Susmadık. Ve susmayacağız.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zaman aktı, yıllar döndü, takvim değişti ama

Bizim yüreğimizde o gün hiç bitmedi.

SANA HASRET… 10 YIL

UNUTMADIK!

10 yıldır bizim için hep aynı gün:

7 Temmuz 2015

O karanlık gece…

Bugün, bir çocuğun hayattan koparıldığı günün üzerinden tam 10 yıl geçti.

Ama bizim için zaman durdu.

O günden beri hiçbir gün tamamlanmadı, hiçbir gece aydınlanmadı.

Bugün 7 Temmuz 2025.

Arda’sız geçen 10 yıl.

3650 gün.

3650 eksik nefes, eksik gülüş, eksik bir dünya…

Adı Arda.

Gülüşüyle hayatı aydınlatan, masumiyetiyle hayata tutunan bir çocuktu.

Ama o gün…

7 Temmuz 2015’te,

“O eller” tarafından bizden alındı.

Onu hayattan koparanlar belki unuttuğunu sanıyor.

Ama biz her sabah, o günün acısıyla uyanıyoruz.

O gün yaşananları kalbimizin en derin yerine kazıdık.

Ve unutmayacağız.

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Adaletin gecikmişliği biraz daha büyüyor içimizde.

Bu 10 yıl boyunca ne seni unuttuk,

Ne de sana bunu yaşatanları affettik.

Unutmak, sana ihanettir.

Unutturmak isteyenlere sessiz kalmak,

Çünkü bazı acılar susularak geçmez.

Çünkü bazı adaletsizlikler zamanla kapanmaz.

Çünkü bazı çocuklar, bu dünyanın daha adil olması için

isimleriyle yaşamaya devam eder.

Bu bir yas değil sadece.

Bu bir mücadele ilanıdır.

Arda’nın adı unutulmasın diye,

Başka çocuklar da unutulmasın diye,

Adalet yerini bulsun diye…

ARDA’YI UNUTMADIK.

SUSMADIK.

VE SUSMAYACAĞIZ.

7 Temmuz 2025 / Arda’nın ailesi ve sevenleri