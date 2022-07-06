ARDA ile yeniden buluştuk  

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, 2 Temmuz’da sekizincisi ile başlayan geleneksel Kite Surf anı etkinliği bayram sonuna kadar Yedidalga - Heaven Surf House’da devam edecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize edilen Etkinlik, katılamayan sporcular, arkadaşlar ve sevenleri için daha uzun süreli yapılıyor.

Arda ile sevenleri sekizinci kez buluşup bir arada oldu

Tüm kite-sörfcüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için biraraya geldiler. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele komisyonu başkan ve üyeleri, motor tutkunları ve Arda severlerin de etkinliğin ilk iki gününde Arda’nın ismini yaşatmak için etkinliğe katılmaları güne anlam kattı.

Arkadaşları rüzgar sörfleriyle derin maviliklere doğru süzülebilmek, ARDA’ya sevgilerini gönderebilmek için daha etkin bir rüzgarın olmasını bekleyecekler.