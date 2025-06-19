Arda Erkan’ın vefatının 10. yıl dönümünde etkinlik düzenleniyor

Arda Erkan’ın vefatının 10. yıl dönümünde “Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile kite surf etkinliği yapılacak.

Yapılan açıklamada, 11’inci geleneksel kite surf etkinliğinin 20-22 Haziran tarihlerinde Yedidalga - Heaven Surf House’da gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada, etkinliğin, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, uyuşturucu sorununa dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yöneltmek ve enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla organize edileceği belirtildi.