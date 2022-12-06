Araştırma: “Güneydeki her 10 öğrenciden 3’ü esrar denedi”

Kıbrıs Bağımlılık Dairesi'nin yakın tarihli bir araştırmasına göre, her on üniversite öğrencisinden dördü, isterlerse yasa dışı maddelere 24 saat içinde erişmenin kendileri için kolay olduğunu söyledi.

Aynı araştırmaya göre, her 10 öğrenciden 3’ü, esrar veya haşhaş denediğini bildirdi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Kıbrıs Bağımlılık Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Christos Minas, anketin amacının Kıbrıs'taki kamu ve özel yüksek öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin madde kullanım düzeylerini değerlendirmek olduğunu söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre, son bir ay içinde her 10 öğrenciden 6’sının konvansiyonel veya e-sigara denediği ve her 10 öğrenciden 7’sinin alkol tükettiği gözlemlendi.

Araştırmaya göre, 10 öğrenciden 4’ü, yasa dışı maddeleri 24 saat içinde elde etmenin 'çok' veya 'oldukça' kolay olduğunu belirtti.

Yine araştırmada, öğrencilerin yüzde 28’inin esrar kullandığını belirttiği ifade edildi.

Habere göre, 2.882 öğrencinin katıldığı anket, Insights Market Research (IMR) ve Lefkoşa Üniversitesi tarafından 2021 yılında rastgele ada çapında örnekleme yöntemi kullanılarak düzenlendi.