Araştırma: Deksametazon 1 milyon kişiyi koronadan kurtardı

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Covid-19'un tedavisinde kullanılan kortizon ilacı Deksametazon'un dünya çapında tahmini olarak 1 milyon insanın 'hayatını kurtardığını' belirtti. Türkiye'de de geçtiğimiz yıl kullanımına başlanan ve yaygın olarak bulunan Deksametazon'un, İngiltere'de 22 bin kişiyi Covid-19'dan kurtardığı kaydedildi.

'Gerçek bir başarı hikayesi'

NHS'in açıkladığı verileri yorumlayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Deksametazon'u tedavide kullanmak, İngiliz araştırmacılar için gerçek bir başarı hikayesiydi" dedi. Oxford Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar profesörü Peter Horby ise, "Deksametazon'un büyük bir etkisi olduğu açık. Bir milyon çok büyük bir sayı" ifadelerini kullandı.

'650 bin hayat kurtarılabilirdi'

Nature Communications adlı dergide yayınlanan bir çalışmada, ilacın daha erken yayın kullanıma sunulması durumunda İngiltere'de geçtiğimiz yıl temmuz ve aralık ayları arasında 12 bin hayatın kurtarılabileceği kaydedildi. Araştırmacılar, aynı dönemde dünya çapında ise yaklaşık 650 bin kişinin kurtarılabileceğini aktardı. Araştırmanın başında 'salgının gidişatını tahmin etmenin' oldukça zor olduğunu söyleyen Horby, "Salgınının gidişatını veya sonuçlarını bilemediğimizden kaç kişinin kurtarılabileceğini bilmek zordu" dedi.

'Ölüm oranını azaltan ilk ilaç'

Covid-19 için potansiyel tedavi seçeneklerini inceleyen ve Oxford Üniversitesi liderliğinde geçtiğimiz yılın mart ayında başlatılan RECOVERY programı kapsamında, Deksametazon'un 'Covid-19 kaynaklı ölüm oranını azaltan ilk ilaç' olduğu kaydedilmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı, oksijen verilen hastalarda bu oranın beşte bir olduğu duyurulmuştu. Deksametazon, Covid-19'un yanı sıra şiddetli cilt sorunları, alerjiler, göz iltihabı ve lupus gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.