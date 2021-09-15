Araştırma: 10 gençten dördü çocuk yapma konusunda kararsız

BBC'nin yeni yayımladığı bir araştırmaya göre sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı son 40 yılda iki katına yükselirken, 10 ülkede yapılan bir anket de gençlerin iklim krizi nedeniyle çok büyük endişe duyduğunu ortaya koydu. Ankete katılan gençlerin yarıdan fazlası 'insanlığın kendi kaderine terk edildiğini' düşündüklerini ve hükümetlerin yeterli önlem almadığını söyledi.

'BÖYLE BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Bir genç, "Ölmek istemiyorum ama çocukları ve hayvanları önemsemeyen bir dünyada da yaşamak istemiyorum" dedi. 16 yaşındaki bir genç ise "Bu durum, genç insanlar için farklı. Gezegenin yok edilmesi bizim için kişisel" ifadelerini kullandı.

16-25 ARASI 10 BİN KİŞİ KATILDI

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nin liderliğinde beş üniversitenin yaptığı araştırmaya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, ABD, Avustralya, Portekiz, Brezilya, Hindistan, Filipinler ve Nijerya'dan 16-25 yaş arasında 10 bin kişi katıldı. Araştırmacılar, gençlerin iklim değişikliği nedeniyle duyduğu endişenin boyutunun kendilerini de şaşırttığın belirtti. Hakem heyeti değerlendirmesi için internette yayınlanan araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

'GEZEGEN KENDİ KADERİNE TERK EDİLDİ'

* Gençlerin yaklaşık yüzde 60'ı, iklim krizi nedeniyle çok endişelendiklerini veya aşırı derecede endişelendiklerini söyledi.

* Katılanların yüzde 45'inden fazlası, iklimle ilgili hislerinin gündelik yaşamlarını etkilediğini belirtti.

* Katılımcıların yüzde 75'i geleceğin korkutucu olduğunu, yüzde 56'sı insanlığın kendi kaderine terk edildiğini düşündüklerini söyledi.

* Yüzde 83'ü, insanlığın gezegeni umursamakta başarısız olduğunu, yüzde 65'i hükümetin gençleri yüzüstü bıraktığını belirtti. Bu konuda hükümetlere güvenilebileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 31'de kaldı.

* Gençlerin üçte ikisi iklim krizi nedeniyle üzüntü, korku ve anksiyete hissettiğini, birçoğu da öfke, çaresizlik, keder ve utanç gibi duygular içinde olduklarını anlattı.

'PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SORUNLAR ARTACAK'

Araştırmacılar, ankete katılanların birçoğunun kendileri için bir gelecek görmediklerini, siyasetçiler ve yetişkinlerin ihanetine uğramış, onlar tarafından gözardı edilmiş ve terk edilmiş hissettiklerini belirtti. Araştırmacılara göre gençlerin büyük çoğunluğu hükümetlerin iklim krizine yeterli yanıt vermediğini düşünüyor ve bu duruma şaşırıyor.

Araştırmada "Çevreyle ilgili korkular çok büyük sayıda genç insanı derinden etkiliyor" denilirken, iklim krizi nedeniyle duyulan kronik stresin psikolojik ve fiziksel sorunların yaşanması riskini artırdığı, aşırı hava durumu olaylarının kötüleşmesi halinde psikolojik sağlık sorunlarının tırmanabileceği uyarısı yapıldı.

'10 GENÇTEN DÖRDÜ ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTA KARARSIZ'

Araştırmanın başyazarlarından Caroline Hickman, "Gençler hükümetler tarafından terk edilmiş ve ihanete uğramış hissediyor. Sadece nasıl hissettiklerini değil, ne düşündüklerini de ölçtük. 10 kişiden dördü çocuk sahibi olmakta tereddüt ediyor. Hükümetler bilime kulak vermeli ve endişeli hisseden gençleri hastalıklı olarak görmemeli" dedi.