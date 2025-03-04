Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin halkını göçe zorlamanın kabul edilmeyeceğini ve bunun barışa yol açmayacağını söyledi.

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Arap Birliği Genel Sekreteri, "Filistin halkını göçe zorlama mantığı kabul edilemez ve bu durum barışa yol açmayacak." dedi.

Bugünkü zirvenin Filistin davasının tarihinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Ebu Gayt, Filistin halkının yeniden uğradığı zulme ve haksızlığa dikkati çekti.

"Mevcut İsrail rejiminin sürdürülmesiyle kırılgan ve geçici istikrar getireceğine" dikkati çeken Ebu Gayt, "Normal bir şekilde yaşamanın her yolunu kaybeden Filistinliler için acı verici bir gerçeklikle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Ebu Gayt, Gazze'deki Filistin halkının göçe zorlanma söylemlerine ilişkin, "Gazze'nin yeniden inşası sakinlerinin topraklarında kalmasıyla mümkün olur. Bölgedeki barış gerçekçi olmayan projelerle tehdit edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkının göçe zorlanmasına yönelik reddini yineleyen Ebu Gayt, "Gerçek barışa ancak iki devletli çözümle ulaşılır." dedi.