Aranan 2 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun’, ‘ciddi darp’ meselesi ile ilgili olarak aranan zanlılar A.M.A., ve A.M.A., da tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları anımsatarak, olayla bağlantılı 3 kişinin ilk nazarda önceki gün mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlıların da tutuklandığını söyledi. Karagil, halen daha aranan şahıslar ve emareler olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlıların 2 etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.