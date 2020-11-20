"Aralık ayında coronavirüs aşıları için şartlı izin verebiliriz"

Ursula von der Leyen başkanlığında bir video konferans gerçekleştiren AB liderleri, coronavirüsün önlenmesine ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

Liderler zirvesi sonrası bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı, ABD merkezli Moderna ve Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşılara, bu yıl içinde lisans verilebileceğini söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından tüm aşıların uygun şekilde değerlendirileceğini belirten Von der Leyen, "Her şey yolunda giderse, EMA tarafından Aralık ayının ikinci yarısında koronavirüs aşıları için şartlı pazarlama izni verebilir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, EMA'nın ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile coronavirüs aşılarına ilişkin çalışmalar konusunda günlük istişarelerde bulunduğunu belirtti.