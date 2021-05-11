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Aralık ayına ait ek mesailer yarın ödeniyor

Aralık ayına ait ek mesailer yarın ödeniyor

Maliye Bakanlığı, Aralık 2020’ye ait ek mesailerin yarın ödeneceğini duyurdu.

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Maliye Bakanlığı, Aralık 2020’ye ait ek mesailerin yarın ödeneceğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı bugün ise Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Yardım, Engelli Yardımı alan ve gelir kaynağını yitiren, muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere, ayrıca 2020-2021 öğretim yılı taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesi yapıldığını açıkladı.

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