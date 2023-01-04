Aralık ayı enflasyon oranı %4.50

İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon oranını %4.50 olarak açıkladı. Enflasyonun bir önceki yılın Aralık ayına göre % 94.51 arttığı da kaydedildi.

En yüksek fiyat artışı, gösteren ilk üç mal; %104.57 Sindirim Sistemi İlaçları, %92.73 Enginar ve %59.84 ile Ceket Karışım Kumaş (Kadın) oldu.

En yüksek artış: Lokanta ve Otellerde

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %16.18 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti.

Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %12.21, Sağlık ana grubunda %10.59, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %8.96, Eğlence ve Kültür ana grubunda %7.76, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %4.72, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %4.22, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.82, Eğitim ana grubunda %0.71, Haberleşme ana grubunda %0.53 artış, Ulaştırma ana grubunda %4.65, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.08 azalış oldu.

540 maddede artış…

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 56 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %104.57 Sindirim Sistemi İlaçları, %92.73 Enginar ve %59.84 ile Ceket Karışım Kumaş (Kadın İçin) olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %37.61 Brokoli, %37.47 Roka ve %36.29 ile Çiçek Lahanası oldu.