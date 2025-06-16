Araçtan kargaya ateş eden şahsa para cezası

Taşpınar’da, dün, aracından elektrik tellerindeki kargaya ateş eden şahsa, iki asgari ücret para cezası kesildi.

Polis basın bültenine göre, KKTC Avcılık Federasyonu tarafından karga ve saksağan ile mücadele kapsamında özel izni olan İ.Ş'nin (E-37), araç içerisinden karga avladığı sırada, bir evin avlusundaki elektrik telleri üzerinde bulunan kargaya ateş açarak kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası tahtında, bahse konu şahsa iki asgari ücret tutarında ceza kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturması sürüyor.

Alışveriş merkezinden kol saati çalan zanlı tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda, dün, bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 11.30’da alışveriş merkezine müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahsın, işletmeden toplam değeri 7 bin 418 TL olan iki erkek kol saati çaldığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(K-30), tespit edilerek tutuklandı. Söz konu kol saatleri de zanlının tasarrufunda bulundu.

Mutluyaka’da yangın

Mutluyaka’da, dün bir evin mutfağında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu; mutfak, salon ve tuvaletinde bulunan muhtelif eşyalarla birlikte ahşap tavan yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı evin tüm duvarları da islendi.

İzinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Kanunsuz mal tasarrufundan bir kişi daha tutuklandı

Değirmenlik-Girne ana yolunda, önceki gün, A.B’nin (E-36) kullanımındaki kamyonette tespit edilen kulak numarasız 4 büyükbaş hayvan (tosun) ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.C.(E-65) tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.