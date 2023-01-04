Araçtan 9 sığır kafası ve 116 kg et çıktı!

Lefkoşa’da bir araçta arama yapan polis, gümrüğe beyan edilmemiş 9 adet sığır kafası ve 116 kg sığır eti buldu. Olayla ilgili 57 yaşındaki M.Ü tutuklandı.

Polis açıklaması şöyle:

03.01.2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da M.Ü.(E-57)’nün kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş 9 adet sığır kafası ve 116.85 kg sığır eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.