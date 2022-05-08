Araçtan 3,5 kilo hintkeneviri çıktı

Kıbrıs'ın güneyinde Cuma gecesi Lefkoşa-Limasol anayolunda yapılan polis kontrolü sırasında aranan bir araçta 3 kilo 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, 36 yaşındaki erkek şahsın kullanımındaki araçta üç naylon poşet içerisinde 3,5 kilo hintkeneviri bitkisi, 9 bin 385 Euro nakit para ve 3 adet cep telefonu bulundu. Araç sürücüsü, uyuşturucu bulundurmak, başkasına satmak ve uyuşturucu gelirini aklamak suçlamasıyla tutuklandı.