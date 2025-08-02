Araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından çıkarıldı

Değirmenlik Girne anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, aracında sıkışan şahış, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saat 07.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne anayolu üzerinde, Değirmenlik Taş Ocakları mevkiinde, George Kelvin Idaudu (E-41) yönetimindeki PR 104 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Kaza sonucu aracında sıkışan sürücü George Kelvin Idaudu, İtfaiye ekipleri tarafından aracından çıkarıldı ve ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, tedavisi devam ediyor.

Girne’de gerçekleşen kazada 1 kişi tutuklandı

Girne’de de sabah saat 03.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Erhan Çeliktaş (E-36) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZU 455 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp yolun sağında bulunan Öğretmen Ahmet Hamdi Sokağa dönüşe geçti. O esnada da aynı cadde üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için güney istikametine doğru seyreden Mehmet Buğra Özdilek (E-22) yönetimindeki JZ 574 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ZU 455 plakalı araç sürücüsü Erhan Çeliktaş, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.