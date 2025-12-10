Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı, ev ve işyerlerinden su tahliyesi yapıldı”
“Araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı, ev ve işyerlerinden su tahliyesi yapıldı”

“Araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı, ev ve işyerlerinden su tahliyesi yapıldı”

İtfaiye ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle Lefkoşa ve Girne’de 20 noktada meydana gelen sel baskınlarına karşı 20 personel ve 7 araçla müdahale etti.

A+A-

İtfaiye ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle Lefkoşa ve Girne’de 20 noktada meydana gelen sel baskınlarına karşı 20 personel ve 7 araçla müdahale etti.

Polis Basın Subaylığı’nın TAK’a verdiği bilgiye göre, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından, 4 araç ve 10 personel ile toplam 13 noktada sel baskınlarına müdale edildi.

Gönyeli’de 4 araçta mahsur kalan şahıslar kurtarılırken, su baskını yaşanan 5 evden su tahliyesi yapıldı. Boğazköy’de 1 evde, Ortaköy’de 1 işyerinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 işyerinde ve Alayköy’de ise 1 işyerinde su tahliyesi gerçekleştirildi.

 

Araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Girne İtfaiye Şubesi ise; 3 araç ve 10 personel ile toplam 7 noktada sel baskınlarına müdahalede etti.

Zeytinlik’te 1 evden, Ozanköy’de 1 evden su tahliyesi yapıldı. Ozanköy’de ayrıca 1 araçta mahsur kalan şahıslar kurtarıldı. Çatalköy’de su baskını olan 2 işyerinden, Lapta’da su baskını olan 1 işyerinden ve Doğanköy’de su baskını olan 1 işyerinden su tahliyesi yapıldı.

Öte yandan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri de farklı bölgelerde meydana gelen su baskınlarına müdahale ederek, su tahliyesi gerçekleştirdi.

Haber: Mehmet Kara

Bu haber toplam 929 defa okunmuştur
Etiketler : ,