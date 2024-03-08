Aracından 143 kilo et çıktı

Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasında 61 yaşındaki Ş.D.’nin aracında yapılan aramada toplam 143 kilo kırmızı et bulundu. Söz konusu şahsa, para cezası kesildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 11.45 sıralarında, Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasında yaşandı.

Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Memurları tarafından yapılan kontroller sırasında Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçen 61 yaşındaki Ş.D.’nin aracında aramada toplam 143 kg ağırlığında dana ve kuzu eti bulundu.

Polis, söz konusu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildiğini açıkladı.