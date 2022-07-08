Aracında yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanıldı

Polis Basın Bültenine göre, trafik ekipleri tarafından kontrol maksadıyla durdurulan araç sürücüsü 25 yaşındaki W.O.O.’nun (E) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa, Mağusa ve Geçtikale'de hırsızlık

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketten dizüstü bilgisayar ve faresi ile 187 paket sigara ve 675 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 25 yaşındaki M.G.(E) ve 21 yaşındaki M.M.K.(E) tutuklandı.

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çaldıkları dizüstü bilgisayar ve faresini 28 yaşındaki J.D.D.F.’ye (E) 600TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi. J.D.D.F. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Geçitkale’de Belediye Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahtan toplam 14 bin 300 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 30 yaşındaki M.Y. (E) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Haziran - temmuz ayları içerisinde, 26 yaşındaki İ.G.’nin (E), Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda park halinde bulunan 6 tırın mazot tankları içerisinden yaklaşık 860 litre mazotu çaldığı ve başka bir şahsa satarak toplam 7 bin 600 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.