“Aracında 182 kilo kaçak etle yakalandı, başka bir şahsa getirdiğini söyledi”

Kermiya geçiş noktasında, değeri 114 bin 840 TL olan dana eti ile 49 kilo domuz etiyle yakalanan 78 yaşındaki S.A., mahkemeye çıkarıldı.

Polis zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirterek aranan bir şahsın daha olduğunu açıkladı 3 gün tutukluluk talep etti.

“Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan mahkemeye çıkarılan zanlıyla ilgili olguları, Polis Çavuşu Mehmet Davulcu mahkemeye aktardı.

Polis, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 05.15 raddelerinde Kermiya geçiş noktasında Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçiş yapan zanlının aracında arama yapıldığını belirtti.

Aracın bagaj kısmında gümrüğe beyanı yapılmamış, Kıbrıs’ın kuzeyine girişi yasak, toplam değerleri 114 bin 840 TL olan 133,60 kilo dana eti ve 48,80 kilo domuz etinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanında etleri bir şahsa getirdiğini söylediğini, söz konusu şahsın henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs bulunduğunu ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.