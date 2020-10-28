Aracın dorsesinde yasa dışı giriş yaptılar

Akıncılar köyünde dün ülkeye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu üç erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı. Bu şahısların ülkeye önceki gün, Mağusa Limanı’ndan gelen bir aracın dorsesine gizlenmek suretiyle muhaceret işlemi yaptırmadan kanunsuz olarak giriş yaptıkları ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan diğer olaylar ise şöyle:

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

“27.10.2020 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusada G.D.(E-24)’nin kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

Markette hırsızlık

“27.10.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Hamitköy’de faaliyet gösteren bir market içerisinde müşteri olarak bulunan C.A.(K-24)’nın, market içerisinden toplam değerleri 163 TL olan ürünleri tasarrufunda bulunan sırt çantasına yerleştirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”