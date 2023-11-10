Aracı tamir etmeye çalışırken yaralandı
Alkollü sürücü yol kenarında duran araca çarptı
Alkollü sürücü, yol kenarında park halinde duran araca çarptı, çarpışma sonucu aracı tamir etmeye çalışan Ali Sher isimli sürücü yaralandı.
Olay, Cuma günü saat 00.35 sıralarında, Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Aslanköy kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Ragıp Kanatlı isimli şahıs, 84 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundaki emniyet şeridi içerisinde arıza nedeniyle durmakta olan Sajib Miah yönetimindeki aracın sağ arka kısmına çarptı.
Çarpışma sonucu, aracı tamir etmek için aracın önünde durmakta olan Ali Sher yaralandı.
Sher, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol bacağında kırık ve baş travması nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
Alkollü sürücü Ragıp Kanatlı ise tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.